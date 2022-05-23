Стив Керр – о серии с «Мэверикс»: «Доволен нашим положением»

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр признался, что доволен тем, как складывается серия с «Мэверикс».
В воскресенье «Голден Стэйт» одержал третью победу в решающем противостоянии Западной конференции – 109:100, 3-0.
«Доволен нашим положением. Очень рад, что мы приехали сюда и добились победы. Мы знали, что можем и должны это сделать. Мы повели 2-0, у нас сейчас идет игра, важно было воспользоваться этим моментом», – заявил Керр.
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