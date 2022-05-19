Стив Керр: «Остановили Луку всего один раз. Не питаем иллюзий, что теперь нам все понятно»

Теги Даллас Голден Стэйт НБА Стив Керр НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр прокомментировал действия команды против лидера «Мэверикс» Луки Дончича в первом матче финала Западной конференции.

На счету Дончича сегодня впервые за карьеру в плей-офф (24 матча) больше потерь (7), чем попаданий с игры (6). «Голден Стэйт» победил со счетом 112:87 (1-0).

«Мы отлично сработали в защите, но это всего один матч.

Не питаем иллюзий, что теперь нам все понятно, теперь мы точно знаем, что делать», – заявил Керр.

Лука Дончич затащил «Даллас» в четверку лучших команд НБА. Сможет ли он обыграть современных титанов из «Голден Стэйт»?

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