Гэри Пэйтон II приступил к тренировкам, но вернется не раньше, чем через неделю

Защитник начал выполнять различные легкие индивидуальные упражнения на площадке. Через неделю команда повторно оценит состояние игрока, сообщает журналистка Мелисса Ролин.

29-летний защитник не играет из-за перелома левого локтя, который он получил в результате неспортивного фола форвард «Мемфиса» во втором раунде плей-офф.

Пэйтон может вернуться в строй во время финала Западной конференции против , если серия продлится достаточно долго. После двух матчей «Уорриорз» ведут со счетом 2-0.

Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!