Гэри Пэйтон II приступил к тренировкам, но вернется не раньше, чем через неделю

Теги травмы Даллас Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Гэри Пэйтон II Диллон Брукс Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II начал выполнять различные легкие индивидуальные упражнения на площадке. Через неделю команда повторно оценит состояние игрока, сообщает журналистка Мелисса Ролин.

29-летний защитник не играет из-за перелома левого локтя, который он получил в результате неспортивного фола форвард «Мемфиса» Диллона Брукса во втором раунде плей-офф.

Пэйтон может вернуться в строй во время финала Западной конференции против «Далласа», если серия продлится достаточно долго. После двух матчей «Уорриорз» ведут со счетом 2-0.

Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные