Шэмс Чарания: «Есть надежда, что Андре Игудала сыграет в финальной серии»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, опытный форвард «Голден Стэйт» может вернуться в строй в финальной серии лиги, для выхода в которую «Уорриорз» осталось одержать одну победу.

«Мы не видели Андре Игудалу уже несколько недель, у него проблема с шеей. Этот парень был важной частью их чемпионской команды, их династии в течении последних десяти лет или около того. Как мне сказали, есть надежда, что он сможет сыграть в финальной серии. Посмотрим», – сказал Чарания в шоу Пэта Макафи.

«Уорриорз» ведут 3-0 в финале Западной конференции против «Мэверикс».

Игудала является трехкратным чемпионом в составе «Голден Стэйт» (2015, 2017, 2018).

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА