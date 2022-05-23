Шэмс Чарания: «Есть надежда, что Андре Игудала сыграет в финальной серии»

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По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, опытный форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала может вернуться в строй в финальной серии лиги, для выхода в которую «Уорриорз» осталось одержать одну победу.

«Мы не видели Андре Игудалу уже несколько недель, у него проблема с шеей. Этот парень был важной частью их чемпионской команды, их династии в течении последних десяти лет или около того. Как мне сказали, есть надежда, что он сможет сыграть в финальной серии. Посмотрим», – сказал Чарания в шоу Пэта Макафи.

«Уорриорз» ведут 3-0 в финале Западной конференции против «Мэверикс».

Игудала является трехкратным чемпионом в составе «Голден Стэйт» (2015, 2017, 2018).

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