Колвин Бут будет управлять баскетбольными операциями в «Наггетс» после ухода Коннелли

«Миннесота» заключила соглашение с президентом Тимом Коннелли, который станет новым президентом по баскетбольным операциям клуба.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, после ухода Коннелли баскетбольными операциями в «Наггетс» будет управлять 46-летний Колвин Бут.

Бут с 2020 года работал генеральным менеджером клуба.

Коннелли работал в руководстве «Денвера» с 2013 года. Он построил вокруг двукратного MVP лиги Николы Йокича команду, которая в 2020-м году играла в финале Западной конференции и дважды выходила в полуфиналы конференции.

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