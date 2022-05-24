Колвин Бут будет управлять баскетбольными операциями в «Наггетс» после ухода Коннелли

Теги Денвер НБА Колвин Бут Тим Коннелли Баскетбол

«Миннесота» заключила соглашение с президентом «Денвера» Тимом Коннелли, который станет новым президентом по баскетбольным операциям клуба.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, после ухода Коннелли баскетбольными операциями в «Наггетс» будет управлять 46-летний Колвин Бут.

Бут с 2020 года работал генеральным менеджером клуба.

Коннелли работал в руководстве «Денвера» с 2013 года. Он построил вокруг двукратного MVP лиги Николы Йокича команду, которая в 2020-м году играла в финале Западной конференции и дважды выходила в полуфиналы конференции.

Можно ли проиграть за первые 8 минут матча НБА? «Майами» сегодня показал, что да

Монстр-данк Уиггинса через Луку (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стейт» – в шаге от возвращения в финал НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные