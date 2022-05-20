«Миннесота» составила список кандидатов на пост президента. В него вошли Уджири, Мори, Райли, Прести, Майерс и Коннелли

Новые владельцы «Миннесоты» составили список известных в управленцев, которых хотели бы видеть на посту президента клуба.

В список «Вулвз» вошли Масаи Уджири («Торонто»), Дэрил Мори («Филадельфия»), Пэт Райли («Майами»), Сэм Прести («Оклахома»), Боб Майерс («Голден Стэйт») и Тим Коннелли («Денвер»).

Недавно «волки» получили разрешение вести переговоры с Коннелли и на данном этапе они носят «серьезный характер».

В настоящее время фронт-офисом «Тимбервулвз» управляет вице-президент Сачин Гупта.

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