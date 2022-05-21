«Миннесота» готова предложить Тиму Коннелли одну из самых высоких зарплат в НБА

Теги Денвер Миннесота НБА Глен Тэйлор Тим Коннелли Баскетбол

Владелец «Миннесоты» Глен Тэйлор встретится с президентом «Денвера» по баскетбольным операциям Тимом Коннелли.

Как отмечает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Вулвс» готовы предложить Коннелли одну из самых высоких зарплат в НБА.

Ранее сообщалось, что функционер вошел в список претендентов на должность руководителя «Миннесоты».

Коннелли считается одним из лучших функционеров в лиге. Он построил вокруг двукратного MVP лиги Николы Йокича команду, которая в 2020-м году играла в финале Западной конференции и дважды выходила в полуфиналы конференции.

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