«Миннесота» ведет переговоры с президентом «Денвера»

рассматривает Тима Коннелли из на должность президента по баскетбольным операциям. Как информирует The Athletic, «волки» получили разрешение вести переговоры с функционером и на данном этапе они носят «серьезный характер».

В настоящее время фронт-офисом «Тимбервулвз» управляет вице-президент Сачин Гупта. Он же имеет шансы на то, чтобы в итоге занять позицию президента.

Коннелли считается одним из лучших функционеров в лиге. Он построил вокруг двукратного MVP лиги Николы Йокича команду, которая в 2020-м году играла в финале Западной конференции и дважды выходила в полуфиналы конференции.

«Миннесота» в этом сезоне вышла в плей-офф с показателями 46-36. Это произошло впервые за последние четыре года.

За несколько дней до старта тренировочного лагеря «Миннесота» избавилась от предыдущего президента клуба Герссона Росаса, который и собрал текущий ростер команды.