Тим Коннелли станет президентом по баскетбольным операциям «Миннесоты». Контракт – 40 млн за 5 лет

заключила соглашение с Тимом Коннелли, который станет новым президентом по баскетбольным операциям клуба, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Коннели станет одним из самых высокооплачиваемых функционеров в НБА. Стороны подпишут 5-летний контракт на сумму более 40 миллионов долларов, который включает в себя долю владения.

Коннелли работал в руководстве «Денвера» с 2013 года. С 2017-го он занимал должность президента по баскетбольным операциям.

Коннелли считается одним из лучших функционеров в лиге. Он построил вокруг двукратного MVP лиги Николы Йокича команду, которая в 2020-м году играла в финале Западной конференции и дважды выходила в полуфиналы конференции.

Согласно источникам, «Денвер» пытался сохранить Коннели, предлагая контракт, который сделал бы его одним из самых высокооплачиваемых руководителей лиги, но доля владения акциями «Миннесоты» сыграла решающее значение при принятии решения. Немногие руководители лиги имеют этот пункт в своих контрактах.

Рейтинг генменеджеров НБА. 11-е место: Тим Коннелли («Денвер»)