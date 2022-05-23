Маркус Смарт получил награду НБА за самоотверженность на площадке

Разыгрывающий «Бостона» получил награду НБА за самоотверженность на площадке NBA Hustle Award в сезоне-2021/22.

28-летний игрок «Селтикс» стал первым двукратным обладателем награды. Он получал ее также за сезон-2018/19.

Смарт был также признан лучшим защищающимся игроком сезона-2021/22. В рамках регулярного чемпионата он провел 71 матч, набирая в среднем 12,1 очка, 3,8 подбора, 5,9 передачи, 1,7 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за матч.

Награда вручается с сезона-2016/17 и учитывает продвинутые статистические показатели игрока. Награды за самоотверженность также удостаивались Патрик Беверли (16/17), Амир Джонсон (17/18), Монтрез Харрелл (19/20) и Таддеус Янг (20/21).

У Батлера травма, но «Майами» все равно победил «Бостон»: Лаури вернулся, Адебайо проснулся, защита вырывала все мячи

В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев