У Маркуса Смарта сильное растяжение связок голеностопа

Разыгрывающий «Бостона» получил серьезную травму в третьем матче финала Восточной конференции против «Майами» (103:109, 1-2).

В третьей четверти матча баскетболист неудачно приземлился в борьбе за подбор с и подвернул голеностоп. Маркус покинул площадку, но спустя несколько минут вернулся в игру.

Как сообщил главный тренер команды , у Смарта опухоль из-за сильного растяжения связок. Игрок продолжит восстанавливаться, а его участие в следующем матче в понедельник находится под вопросом.

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