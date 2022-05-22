Маркус Смарт вернулся в игру после травмы голеностопного сустава

Разыгрывающий во время третьей четверти 3-го матча финальной серии Восточной конференции против «Майами» (103:109, 1-2) покинул площадку из-за травмы правого голеностопного сустава.

Инцидент произошел через минуту после начала второй половины встречи. Разыгрывающий «Майами» упал на ногу Смарта, после чего тот закричал от боли и схватился за ногу. Позже лучший защищающийся игрок сезона ушел в раздевалку с помощью сотрудников клуба.

Однако уже через 4 минуты игрового времени Смарт выбежал из подтрибунного помещения под овации болельщиков «Селтикс». Защитник вернулся на площадку и доиграл матч, набрав 16 очков, 7 передач и 4 подбора.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете