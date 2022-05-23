Тейтум, Смарт и Роберт Уильямс могут пропустить 4-й матч с «Хит»

«Бостон» может лишиться трех ключевых игроков в четвертом матче финала Восточной конференции против «Майами» (1-2).

Форвард Джейсон Тейтум, вероятно, сможет выйти на площадку в понедельник, несмотря на повреждение шеи в предыдущей игре.

Разыгрывающий Маркус Смарт восстанавливается после сильного растяжения связок голеностопа, также полученного в 3-м матче. Центровой продолжает испытывать боль в колене, из-за которой пропустил вчерашнюю встречу.

Участие Смарта и Уильямса в четвертом матче серии находится под вопросом.

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