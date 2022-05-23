Тейтум, Смарт и Роберт Уильямс могут пропустить 4-й матч с «Хит»

Теги травмы Бостон Майами НБА НБА плей-офф Маркус Смарт Джейсон Тейтум Роберт Уильямс Баскетбол

«Бостон» может лишиться трех ключевых игроков в четвертом матче финала Восточной конференции против «Майами» (1-2).

Форвард Джейсон Тейтум, вероятно, сможет выйти на площадку в понедельник, несмотря на повреждение шеи в предыдущей игре.

Разыгрывающий Маркус Смарт восстанавливается после сильного растяжения связок голеностопа, также полученного в 3-м матче. Центровой Роберт Уильямс продолжает испытывать боль в колене, из-за которой пропустил вчерашнюю встречу.

Участие Смарта и Уильямса в четвертом матче серии находится под вопросом.

У Батлера травма, но «Майами» все равно победил «Бостон»: Лаури вернулся, Адебайо проснулся, защита вырывала все мячи

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные