«Лейкерс» не утратили надежду на то, что смогут заполучить Дока Риверса

По словам инсайдера Марка Стейна, не «утратили надежду» на то, что этим летом смогут нанять главного тренера «Филадельфии» .

«В тренерских кругах лиги есть подозрения, что «Лейкерс» не утратили надежду на то, что Док Риверс неожиданно станет свободным, несмотря на недавнее заявление президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрила Мори о том, что Риверс останется в «Филадельфии» в следующем сезоне», – сказал Стейн.

Пятилетний контракт Риверса рассчитан до конца сезона-2024/25.

В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс