«Лейкерс» не утратили надежду на то, что смогут заполучить Дока Риверса

По словам инсайдера Марка Стейна, «Лейкерс» не «утратили надежду» на то, что этим летом смогут нанять главного тренера «Филадельфии» Дока Риверса.
«В тренерских кругах лиги есть подозрения, что «Лейкерс» не утратили надежду на то, что Док Риверс неожиданно станет свободным, несмотря на недавнее заявление президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрила Мори о том, что Риверс останется в «Филадельфии» в следующем сезоне», – сказал Стейн.
Пятилетний контракт Риверса рассчитан до конца сезона-2024/25.
В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс