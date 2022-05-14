«Сиксерс» обсудят с Доком Риверсом планы на будущее

Руководство «Филадельфии» встретится с главным тренером в ближайшее время, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны хотят убедиться, что их планы на будущее совпадают. Отмечается, что увольнение специалиста маловероятно.

Ранее появилась информация, что намерены пригласить Риверса на пост главного тренера и ждут итогового решения «Сиксерс» в текущей ситуации.

Генеральный менеджер «Филадельфии» уже заявил, что хочет продолжить сотрудничество с Доком. Контракт тренера с клубом гарантирован еще на три года (8 миллионов долларов за сезон).

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