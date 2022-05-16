«Играть в команде Дока Риверса тяжело». Патрик Беверли заступился за Джеймса Хардена

Разыгрывающий «Миннесоты» считает, что критика в адрес его бывшего одноклубника ( ) несправедлива.

«Неудачно ли он выступил в плей-офф? Да. Игрок провел одну неудачную серию, и мы так быстро списываем его со счетов?

Я играл под руководством . Играть за Дока на позиции разыгрывающего очень тяжело. У него очень большие требования. Но хороший тренер обязан много требовать. Так что дело в адаптации.

Харден пришел в «Филадельфию» в середине сезона. Чтобы заиграть в системе Дока, нужно привыкнуть. Это не та система, в которую можно просто прыгнуть и начать играть. Джей Джей Редик это знает.

К тому же, Харден никогда раньше не выступал в одной команде с центровым, который любит играть с мячом. Конечно, ему нужно время. И теперь спустя полсезона мы будем сидеть и говорить, что он не заслуживает максимального контракта? Да бросьте, это несправедливо», – сказал Беверли.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается