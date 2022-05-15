«Сиксерс» твердо намерены оставить Дока Риверса на посту главного тренера

Руководство «Филадельфии» не планирует встречаться с главным тренером для обсуждения дальнейших действий. Клуб твердо намерен оставить Риверса на его посту и проводить совместную работу над усилением состава, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщал, что «Сиксерс» встретятся с Риверсом, чтобы убедиться, что их планы на будущее совпадают.

Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэрил Мори заявил, что хочет продолжить сотрудничество с Доком. Контракт тренера с клубом гарантирован еще на три года (8 миллионов долларов за сезон).

В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс