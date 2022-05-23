Тео Пинсон не сменил футболку, несмотря на просьбу арбитра

Незадолго до начала 3-го матча финальной серии Западной конференции – «Голден Стэйт» (100:109, 0-3) арбитр Марк Дэвис подошел к защитнику «Мэверикс» и попросил его сменить футболку.

«Сделай мне одолжение. Можешь сменить футболку? Потому что она такого же цвета, как у соперника, и ты будешь мешать. Я даже готов тебе ее купить», – сказал арбитр.

Пинсон не выполнил просьбу арбитра и снова провел весь матч, стоя рядом со скамейкой «Далласа» в белой футболке.

В предыдущем матче разыгрывающий «Уорриорз» совершил потерю, перепутав Пинсона с одноклубником из-за белой футболки и отдав передачу в аут.

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