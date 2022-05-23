Чарльз Баркли: «Мне все равно, кто выиграет – «Даллас» или «Голден Стэйт». Когда все закончится, я буду играть в гольф и рыбачить»

Телеведущий Чарльз Баркли признался, что активная поддержка «Далласа» в серии с является частью роли, которую он играет.

«Да пускай «Уорриорз» выигрывают. Ну да, я ненавижу их болельщиков. Но нам с ними нечего делить, так что это меня не беспокоит. Я делаю на ТВ свою работу. Люди реагируют на меня, значит, я справляюсь. Это моя работа – делать так, чтобы людям нравился спорт, нравилось смотреть трансляцию. Можете освистывать или приветствовать меня. Пока они интересуются мной, я хорошо делаю свою работу.

Обычно мне все равно, кто победит. В случае с серией «Голден Стэйт» – все обстоит именно так. Мне все равно, кто победит. «Бостон» против «Майами»? Мне все равно, кто победит. Вы знаете, что меня волнует, не правда ли? Когда все закончится, я буду играть в гольф и рыбачить каждый день», – заявил Баркли.

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