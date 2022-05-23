Стефен Карри – о 3-0 в серии: «Мы еще не довели работу до конца»

Разыгрывающий «Уорриорз» заявил, что команда сохраняет правильный настрой на серию с «Мэверикс».

в воскресенье проиграл в третьем матче серии (100:109), никто в истории НБА не отыгрывался в плей-офф с 0-3.

«Это очень хорошо, когда берешь два домашних матча, а потом приезжаешь на выезд и укрепляешь свое положение. Мы знаем, что еще не довели работу до конца, но у нас хорошее настроение. Знаем, что можем победить во вторник и решить вопрос», – заявил Карри.

«Уорриорз» благодаря победе продолжили рекордную серию. Они выигрывали на выезде в 26 сериях плей-офф подряд.

«Потрясающие цифры. Это впечатляет», – сказал Карри.

Монстр-данк Уиггинса через Луку (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стейт» – в шаге от возвращения в финал НБА