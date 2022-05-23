Дрэймонд Грин: «Надо выиграть еще один матч, после этого я обязательно встречусь с Баркли»

Теги Даллас Голден Стэйт НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин после третьего матча серии с «Мэверикс» (109:100, 3-0) пообщался со студией канала NBC.

Ведущие спросили Грина о том, виделся ли он после победы с легендарным Чарльзом Баркли, который желает «Голден Стэйт» поражения в серии и конфликтует с болельщиками «воинов».

«Нет, сегодня мы не виделись. Но нам надо выиграть еще один матч, после этого я обязательно встречусь с Баркли. Я позабочусь об этом», – произнес Грин под смех в студии.

Четвертый матч финала Западной конференции состоится в Далласе во вторник.

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