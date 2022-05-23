Дрэймонд Грин: «Надо выиграть еще один матч, после этого я обязательно встречусь с Баркли»

Форвард «Уорриорз» после третьего матча серии с «Мэверикс» (109:100, 3-0) пообщался со студией канала NBC.

Ведущие спросили Грина о том, виделся ли он после победы с легендарным , который желает поражения в серии и конфликтует с болельщиками «воинов».

«Нет, сегодня мы не виделись. Но нам надо выиграть еще один матч, после этого я обязательно встречусь с Баркли. Я позабочусь об этом», – произнес Грин под смех в студии.

Четвертый матч финала Западной конференции состоится в во вторник.

Монстр-данк Уиггинса через Луку (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стейт» – в шаге от возвращения в финал НБА