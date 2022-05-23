Агент Эйтона: «Мы были разочарованы, что не получили максималку. Но Деандре ценный игрок, у него все сложится»

Билл Даффи, агент центрового «Финикса» , оценил перспективы выходящего на рынок свободных агентов игрока.

В прошлом году «Санз» не стали предлагать 1-му номеру драфта-2018 максимальный контракт.

«Мы были разочарованы, что не получили максимальный контракт. При этом Деандре на протяжении всего последующего сезона был настоящим солдатом, он делал свое дело, хорошо играл и улучшил свою статистику. Мы гордимся им. Многие в его ситуации ведут себя иначе, но Эйтон продемонстрировал зрелость.

Деандре – ценный игрок. В лиге есть и другие команды. У него все получится. Он станет ограниченно свободным агентом, посмотрим, как все разрешится», – заявил Даффи.

«Санз» в межсезонье-2022 могут предложить Эйтону 177 миллионов долларов на 5 лет. У клуба будет возможность повторить предложение со стороны.

«Финикс» выиграл регулярный чемпионат с рекордными для клуба показателями (64-18), но уступил «Далласу» во втором раунде плей-офф со счетом 3-4.

Статистика Эйтона в матчах на вылет – 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота в среднем за игру.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали