«Индиана» могла приобрести Деандре Эйтона перед дедлайном

«Финикс» обсуждал с «Индианой» обмен центрового перед дедлайном в феврале 2022.

Как сообщает журналист ESPN Зак Лоу, разговоры между клубами не зашли далеко, так как «Санз» не хотели перестраиваться по ходу успешного сезона.

Отмечается также, что «Пэйсерс» будут в числе претендентов на приобретение Эйтона нынешним летом, когда игрок станет ограниченно свободным агентом и будет претендовать на подписание максимального контракта.

«Финикс» выиграл регулярный чемпионат с рекордными для клуба показателями (64-18), но уступил «Далласу» во втором раунде плей-офф со счетом 3-4.

Статистика Эйтона в матчах на вылет – 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота в среднем за игру.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали