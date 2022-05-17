Монти Уильямс: «Не разговаривали с Эйтоном после седьмого матча»

Главный тренер во время пресс-конференции заявил, что не общался с центровым после крупного поражения от в седьмом матче.

Между игроком и тренером возникла конфликтная ситуация после ранней замены 1-го номера драфта-2018.

«Мы не разговаривали с Эйтоном после седьмого матча. Вы меня хорошо знаете, я буду делать все возможное, чтобы команда победила.

Внутрикомандные вопросы такими и останутся. Но я принял такое решение. Все в итоге пришло к тому, что и Крис Пол с Девином Букером не могли нам помочь. Я понимаю вопрос, но нет, мы не разговаривали. Я общался с командой, но лично с Деандре нет», – заявил Уильямс.

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