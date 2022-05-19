Шакил О’Нил – «Финиксу»: «Дайте Эйтону максимальный контракт»

Легендарный «большой» НБА, ныне эксперт ’Нил считает, что «Финиксу» стоит сохранить центрового , который претендует на максимальный контракт.

«Парень нормально повел себя, когда ему не дали контракт в прошлом году. Он сказал, ну ладно, не волнуйтесь. Не стал жаловаться. Он сделал всего одно заявление по этому поводу и играл, играл с полной отдачей. Играл как настоящий «большой».

Дайте этому пареньку то, чего он хочет. Есть люди, которые получили 270 миллионов на четыре года, но не заслужили это. Дайте парню то, что он хочет», – заявил О’Нил.

«Санз» могут предложить Эйтону 177 миллионов долларов на 5 лет.

«Финикс» выиграл регулярный чемпионат с рекордными для клуба показателями (64-18), но уступил «Далласу» во втором раунде плей-офф со счетом 3-4.

Статистика Эйтона в матчах на вылет – 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота в среднем за игру.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали