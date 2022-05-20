Джеймс Джонс: «У «Санз» и Эйтона одинаковые цели. Мы рассмотрим этот вопрос в подходящий момент»

Генеральный менеджер «Финикса» прокомментировал ситуацию с выходом центрового на рынок свободных агентов.

«Деандре провел отличный сезон, с каждым годом он становится все лучше, прогрессирует. Он важная часть того, что мы делаем. Его будущее в клубе будет обсуждаться в подходящее для этого время, то есть чуть позже.

Эйтон становится свободным агентом, но я все время говорил, что он занимается тем же, чем и мы, то есть стремится к победам. Мы рассмотрим этот вопрос в подходящее время», – заявил Джонс.

«Санз» могут предложить Эйтону 177 миллионов долларов на 5 лет.

«Финикс» выиграл регулярный чемпионат с рекордными для клуба показателями (64-18), но уступил «Далласу» во втором раунде плей-офф со счетом 3-4.

Статистика Эйтона в матчах на вылет – 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота в среднем за игру.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали