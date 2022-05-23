Сет Карри: «Судья пытался украсть у нас лучший данк плей-офф»

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Защитник «Нетс» Сет Карри посетовал на то, что судьи вмешались в эпизод с данком Эндрю Уиггинса через Луку Дончича.

Эпизод произошел во время третьего матча финала Запада «Даллас»«Голден Стэйт», который завершился победой «воинов» (109:100, 3-0). Арбитры сперва усмотрели у канадца фол в нападении, но после просмотра повтора изменили решение.

«Марк Дэвис пытался украсть у нас лучший данк плей-офф 😂» – написал Карри в твиттере.

Монстр-данк Уиггинса через Луку (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стейт» – в шаге от возвращения в финал НБА

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