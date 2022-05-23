Дрэймонд Грин – о спорном техническом: «Спасибо, после этого я разозлился и стал играть лучше»

Форвард прокомментировал эпизод из третьего матча серии с (109:100, 3-0), когда ему дали технический.

Грин выразил недовольство судье после спорного решения по нарушению правила зоны.

«Я очень расстроился. Там точно не было никакого нарушения правила зоны. Я просто сказал: «Это ерунда». И мне дали технический. Так что да, я разозлился. Но спасибо, это только помогло мне, после этого я стал играть лучше. Ценю это», – сказал Грин.

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