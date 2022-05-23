Дончич и Кьюбан не могли поверить, что судьи засчитали данк Уиггинса через словенца

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Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс выдал потрясающий данк через Луку Дончича в третьей игре финальной серии Запада с «Далласом» (109:100, 3-0).

Арбитры поначалу не засчитали бросок, усмотрев нарушение правил в атаке, но после тренерского челленджа изменили решение.

Дончич и владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан не могли поверить и схватились за головы, когда узнали о судейском решении.

Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!

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