Лука Дончич: «Мне 22 года, я продолжаю учиться»

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич уверен, что выступление в финале Западной конференции принесет ему большую пользу.
В воскресенье «Даллас» потерпел третье подряд поражении в серии с «Голден Стэйт» – 100:109, 0-3.
«Я узнаю много нового. Это мой первый финал конференции за время выступления в НБА.
Мне 22 года, я продолжаю учиться», – заявил словенец.
В феврале Дончичу исполнилось 23 года.
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