Лука Дончич: «Мне 22 года, я продолжаю учиться»

Лидер «Мэверикс» уверен, что выступление в финале Западной конференции принесет ему большую пользу.

В воскресенье потерпел третье подряд поражении в серии с – 100:109, 0-3.

«Я узнаю много нового. Это мой первый финал конференции за время выступления в .

Мне 22 года, я продолжаю учиться», – заявил словенец.

В феврале Дончичу исполнилось 23 года.

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