Джейсон Кидд: «Даллас» только начинает свой путь»

Главный тренер «Мэверикс» заявил, что верит в будущее техасской команды, которая в первом сезоне под его руководством пробилась в финал Западной конференции.

«Даллас» в воскресенье проиграл в третьем матче серии (100:109), никто в истории не отыгрывался в плей-офф с 0-3.

только начинает свой путь. Знаю, что вы, журналисты, пророчили нам победу в чемпионате перед стартом сезона. И это шутка, если вы не поняли. Происходящее намного важнее этого конкретного матча или этой серии. Мы добились впечатляющего результата, потому что никто из вас на самом деле не ожидал увидеть нас здесь», – заявил Кидд во время пресс-конференции.

У Батлера травма, но «Майами» все равно победил «Бостон»: Лаури вернулся, Адебайо проснулся, защита вырывала все мячи

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел