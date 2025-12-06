Эли Окобо стал MVP 14-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 14-х матчей турнира.

Самым ценным игроком 14-го тура Евролиги стал 28-летний разыгрывающий «Монако» Эли Окобо .

Окобо помог своей команде крупно обыграть «Париж » (125:104). На его счету 26 очков, 4 подбора, 8 передач и 3 перехвата. Защитник реализовал 4 из 4 двухочковых, 4 из 6 трехочковых и 6 из 6 штрафных бросков.

Награда досталось баскетболисту в 4-й раз в его карьере. Он присоединился к Николе Миротичу (2-й тур) и Майку Джеймсу (9-й) в числе игроков «Монако », отмеченных в этом сезоне.