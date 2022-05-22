Джейсон Тейтум травмировал плечо, но вернулся в игру

Форвард травмировал правое плечо в середине заключительной четверти 3-го матча финальной серии Восточной конференции против «Майами» (103:109, 1-2).

Лидеру «Селтикс» пришлось уйти в раздевалку, однако за 3:40 до конца встречи он вернулся на площадку и доиграл матч.

Тейтум набрал в матче всего 10 очков, реализовав 3 из 14 с игры и 1 из 7 из-за дуги. Также на его счету 6 подборов, 4 передачи и 6 потерь за 41 минуту на паркете.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете