Джейсон Тейтум: «Почувствовал какую-то боль и дискомфорт в шее и вниз по руке»

Форвард «Бостона» рассказал о травме плеча, из-за которой он покидал площадку в заключительной четверти третьего матча финальной серии Восточной конференции против «Майами» (103:109, 1-2).

«Шея оказалась в странном положении. Почувствовал какую-то боль и дискомфорт в шее и вниз по руке. Вернулся в раздевалку, чтобы провериться у врачей.

Потом чувствительность начала возвращаться, врачи посмотрели меня и разрешили играть», – рассказал Тейтум.

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