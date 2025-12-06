«Если так будет лучше для команды, пойду в этом направлении». Майк Браун вернулся к стартовой пятерке Тома Тибодо

После экспериментов и травм Майк Браун выпустил привычный старт «Никс».

В победном матче с «Ютой» (146:112) в стартовой пятерке «Никс» вышли на площадку центровой Карл-Энтони Таунс, защитник Джош Харт и Джейлен Брансон и форварды Микэл Бриджес и восстановившийся О Джи Ануноби.

Кроме набирающего форму Ануноби, игроки старта закончили встречу с показателями «+21» и выше («+37» у Харта).

С момента возвращения Харта в старт «Никс» идут c результатом 6-1.

«Да, они хорошо действовали вместе в прошлом году. Я это оценил. Не знаю, насколько я прав, но меня не особо заботит правило выпускать в старте тех, кто будет заканчивать матч. Второе для меня куда важнее. Но если что-то лучше влияет на команду, я буду двигаться в этом направлении.

Оцениваю данные по всем пятеркам. Стараюсь совмещать игроков с определенными комбинациями навыков в атаке и защите.

Но не стесняюсь использовать любую информацию. Врать может и статистика, и личная оценка», – рассудил главный тренер Майк Браун.