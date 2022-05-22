Име Удока: «Посмотрим, как Роберт Уильямс отреагирует на дополнительный выходной»

Центровой пропустил третий матч финальной серии Восточной конференции против «Майами» (103:109, 1-2) из-за боли в левом колене.

Главный тренер «Бостона» после матча пояснил, что боль вызвана ушибом кости и не связана с недавней операцией на мениске.

«Мы в самом деле ежедневно оцениваем состояние Уильямса. Посмотрим, как он отреагирует на дополнительный выходной», – сказал тренер.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете