Име Удока: «Посмотрим, как Роберт Уильямс отреагирует на дополнительный выходной»

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Центровой «Бостона» Роберт Уильямс пропустил третий матч финальной серии Восточной конференции против «Майами» (103:109, 1-2) из-за боли в левом колене.

Главный тренер «Бостона» Име Удока после матча пояснил, что боль вызвана ушибом кости и не связана с недавней операцией на мениске.

«Мы в самом деле ежедневно оцениваем состояние Уильямса. Посмотрим, как он отреагирует на дополнительный выходной», – сказал тренер.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете

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