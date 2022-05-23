Участие Джимми Батлера и Кайла Лаури в 4-м матче с «Бостоном» находится под вопросом

Сразу несколько игроков «Майами» могут пропустить четвертый матч финала Восточной конференции против «Бостона» (2-1).

Форварды Пи Джей Такер и получили повреждения колена в 1-м и 2-м матчах серии соответственно, но намерены сыграть в понедельник.

Разыгрывающий Кайл Лаури продолжает испытывать проблемы с подколенным сухожилием, несмотря на возвращение на площадку в третьем матче в субботу после длительного отсутствия.

Защитники Тайлер Хирро, и Макс Струс также получили небольшие повреждения.

Участие всех шести игроков в 4-й встрече серии против «Селтикс» находится под вопросом.

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