Крис Синглтон: «Слышал, как Пабло Ласо кричал: «Не фолить!»

Форвард Крис Синглтон прокомментировал решение главного тренера Пабло Ласо не фолить в концовке финала .

Уступая со счетом 57:58 за 17 секунд до конца, мадридская команда не стала фолить и решила дождаться истечения времени на атаку у соперника (14 секунд), но не сумела выиграть борьбу за подбор.

«Нет, я не ждал, что они будут фолить. На самом деле я слышал, как кричал: «Не фолить!». После того, как все их фолы стали пробиваться, он сказал больше не фолить.

Но мы сделали то, что должны были сделать. В этом сезоне мы много раз позволяли сопернику вернуть мяч», — сказал Синглтон.

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