«Реал» не стал фолить и упустил подбор при «-1» на последних секундах финального матча Евролиги

Мадридскому не удалось переломить ситуацию в концовке решающего матча «Финала четырех» Евролиги-2021/22.

начал заключительную атаку за 17 секунд до конца игры, при этом ему оставалось лишь 14 секунд для владения мячом. Испанская команда приняла решение обороняться без нарушения правил, чтобы соперник не получил штрафные броски.

«Эфес» сумел сохранить мяч и совершить бросок на последних секундах владения, после чего навязал «Реалу» борьбу за подбор. В результате оставшееся время матча истекло, а турецкий клуб праздновал победу – 58:57.

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