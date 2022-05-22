Команды НБА проявляют интерес к Василие Мицичу

По словам инсайдера Марка Стейна, несколько команд проявляют интерес к разыгрывающему .

Сербский защитник помог «Эфесу» завоевать второй подряд титул чемпиона Евролиги и второй год подряд был признан MVP «Финала четырех». Его средние показатели в двух матчах в Белграде составили 19,0 очка, 5,5 передачи и 4,0 подбора.

Мицич был выбран «Филадельфией» под 52-м номером драфта в 2014 году. Сейчас права на серба принадлежат «Оклахоме».

В прошлом сезоне Мицич был признан самым ценным игроком .

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел