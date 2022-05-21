Пабло Ласо – об отказе фолить при «-1» на последних секундах финала Евролиги: «Могли взять подбор и успеть бросить»

Главный тренер прокомментировал концовку решающего матча «Финала четырех» Евролиги против (57:58).

Уступая 1 очко за 17 секунд до конца, мадридская команда не стала фолить и решила дождаться истечения времени на атаку у соперника (14 секунд), но не сумела выиграть борьбу за подбор.

«Наверное, я буду думать, что мы проиграли матч в последний момент. Должны были фолить или не должны – подбор не был получен. Мы могли взять этот подбор и совершить последний бросок, но нам не удалось забрать чистый отскок», – сказал Ласо после матча.

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