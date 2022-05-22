Шейн Ларкин – о возможном переходе Мицича в НБА: «Он этого заслуживает»

Разыгрывающий после победы турецкой команды над «Реалом» в финале (58:57) прокомментировал возможный переход своего партнера по команде в в следующем сезоне.

«Если Васа захочет перейти в НБА, он перейдет в НБА. Мне нравится играть с Васой, он великолепен. Он многого добился за последние годы, и если он захочет совершить этот шаг и попробовать себя в НБА, он этого заслуживает.

Многим из нас предстоит принят решение. Многие станут свободными агентами. Не думаю, что кто-то сейчас об этом думает. Никто не думают о будущем, все обнимаются и празднуют», – сказал Ларкин.

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