Диллон Брукс толкнул Стефа Карри в спину и получил неспортивный 1-й степени

Защитник во время шестого матча серии плей-офф с толкнул разыгрывающего в спину.

Эпизод произошел во второй четверти прямо на глазах у судьи. Брукс получил неспортивный фол 1-й степени.

В начале серии после грубого фола Брукса защитник «Уорриорз» получил перелом локтя.

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После этого эпизода защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон и Брукс получили по техническому за разговоры.