Диллон Брукс толкнул Стефа Карри в спину и получил неспортивный 1-й степени

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Защитник «Мемфиса» Диллон Брукс во время шестого матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» толкнул разыгрывающего Стефена Карри в спину.

Эпизод произошел во второй четверти прямо на глазах у судьи. Брукс получил неспортивный фол 1-й степени.

В начале серии после грубого фола Брукса защитник «Уорриорз» Гэри Пэйтон II получил перелом локтя.

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После этого эпизода защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон и Брукс получили по техническому за разговоры.

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