Гэри Пэйтон II может вернуться в строй по ходу серии с «Мэверикс»

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Защитник «Уорриорз» Гэри Пэйтон II имеет шансы на возвращение в строй по ходу финальной серии Западной конференции с «Мэверикс».

«Не исключаем, что Гэри сыграет в финале конференции, но и не говорим, что он будет участвовать. Не сказать, чтобы шансы были очень высокими, но вероятность его возвращения все же существует», – заявил главный тренер «воинов» Стив Керр.

Пэйтон получил перелом локтя после жесткого падения из-за грубого фола форварда «Мемфиса» Диллона Брукса на третьей минуте второго матча серии плей-офф между командами. Сообщалось, что защитник пропустит примерно месяц.

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