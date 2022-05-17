Гэри Пэйтон II: «Диллон Брукс не хотел травмировать меня, обычный фол для плей-офф»

Атакующий защитник прокомментировал эпизод во втором матче серии плей-офф против (4-2), в котором он получил травму.

Игрок получил перелом локтя после жесткого падения из-за грубого фола форварда «Мемфиса» на третьей минуте встречи. Ожидается, что Пэйтон пропустит около месяца из-за этого повреждения. Брукс был дисквалифицирован на один матч за данное нарушение.

«Обычный фол для плей-офф . Все, что я могу сказать. Такое случается. Это уже в прошлом. Продолжаю работать над собой и пытаюсь вернуться. Я разговаривал с Диллоном Бруксом. Все хорошо, это игровой момент. Знаю, что он не хотел нанести травму», – сказал Пэйтон.

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