Заза Пачулия: «Брукс всегда играет жестко. Не думаю, что его справедливо называть грязным игроком»

Консультант высказал свое мнение об игроке .

В результате грубого фола Брукса защитник «Уорриорз» получил перелом локтя.

«Когда ты жестко играешь все 48 минут, в каждом владении, особенно в плей-офф, то иногда ситуация может выйти из-под контроля. Не думаю, что справедливо называть кого-то грязным игроком, когда он постоянно действует в жесткой манере. Таков Диллон Брукс в моем представлении. Даже в матчах регулярки он играет жестко», – заявил Пачулия.

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