«Селтикс» отыграли отставание «-25» по ходу 3-го матча с «Майами»

Игроки по ходу третьего матча финальной серии Восточной конференции против «Майами» (103:109, 1-2) смогли сократить отставание в 25 очков до 1 очка.

Проиграв второй матч серии на своей площадке с разницей в 25 очков, «Хит» добились такого же преимущества за менее чем три минуты до конца второй четверти в третьем матче (62:37). Однако «Селтикс» завершили первую половину рывком 10:0 и ушли на перерыв с отставанием в «-15».

В третьей четверти «Майами» удалось сохранить разницу в счете, несмотря на потерю своего лидера Джимми Батлера, который выбыл из игры с воспалением колена. В заключительной четверти «Селтикс» вновь совершили несколько рывков и сократили отставание до «-1» за 2:40 до конца матча.

Лучшим игроком матча в составе «Бостона» стал , набравший 40 очков и 9 подборов. Эл Хорфорд добавил 20 очков и 14 подборов. На счету Джейсона Тейтум всего 10 очков.

Четвертый матч состоится в понедельник в Бостоне.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете