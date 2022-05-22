Джейлен Браун – первый игрок в истории НБА, набравший 40 очков со 100-процентной реализацией 2-очковых бросков в матче плей-офф

Защитник обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 40 очков в третьем матче финальной серии Восточной конференции против «Майами» (103:109, 1-2).

Браун стал первым игроком в истории , который набрал 40 очков в матче плей-офф, реализовав 100 процентов двухочковых бросков с игры, сообщает ESPN Stats & Info. Период до введения счетчика времени на атаку не учитывается (1954 год).

Браун реализовал 14 из 20 с игры (11 из 11 внутри дуги, 3 из 9 из-за дуги), 9 из 12 с линии штрафных, а также сделал 9 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 1 блок-шот и 7 потерь за 42 минуты на площадке.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете