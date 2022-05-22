Джейлен Браун: «Мне нужно бережнее относиться к мячу»

Защитник прокомментировал свои 7 потерь в третьем матче финальной серии Восточной конференции против «Майами» (103:109, 1-2).

«Мне нужно быть сильнее. Сегодня я абсолютно не берег мяч. Я буду агрессивным, буду проходить под кольцо, играть в своем стиле, но мне нужно быть сильнее, когда я иду в проход.

Сегодня арбитры многое позволяли. Особенно когда проходил под кольцо, всегда чувствовал на себе две руки. На мне никогда не свистят такие фолы, но я не оправдываюсь. Мне нужно бережнее относиться к мячу», – сказал Браун.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете