«Лейкерс» предпочитают расстаться с Расселлом Уэстбруком этим летом

«Лейкерс» по-прежнему склоняются к обмену разыгрывающего в нынешнее межсезонье, сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

Отмечается, что «Лейкерс» не хотят расставаться с пиком первого раунда, который, скорее всего, придется включить в сделку. В то же время, калифорнийцы понимают, что оставлять Уэстбрука в команде на следующий сезон крайне нежелательно.

Ранее проходила информация, что при собеседовании на вакантную должность главного тренера руководство «Лейкерс» спрашивает кандидатов, как бы они использовали игрока на площадке.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века